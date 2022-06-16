Редакция «Новой газеты» запустит журнал-приложение «НО» и канал на YouTube

Редакция «Новой газеты» запустит журнал под названием «НО». Он станет приложением к газете. Также команда издания откроет одноименный канал на YouTube. Об этом сообщила «Новая газета. Европа».

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов рассказал о новых проектах в рассылке читателям. Он заявил, что журналисты уже работают над запуском журнала и ютьюб-канала. Когда они станут доступны читателям, Муратов не уточнил.

«Мы остались наедине. Мы живем из‑за вас и благодаря вам. И главное. Мы вернемся. И знаете почему? Подсказка: потому что у нас есть вы!», — отметил главред.

«Новая газета» приостановила свою работу в конце марта после второго предупрежения от Роскомнадзора. Причиной стало упоминание НКО-иноагента без маркировки. Издание заявило, что не будет публиковать материалы до окончания «спецоперации» на Украине.

В апреле журналисты «Новой газеты», вынужденные покинуть Россию, запустили самостоятельный европейский проект — «Новая газета. Европа». Его главным редактором стал Кирилл Мартынов.