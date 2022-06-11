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«Комитет против пыток» включили в реестр незарегистрированных НКО-иноагентов

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:04

Министерство юстиции признало правозащитную организацию «Комитет против пыток» незарегистрированным НКО, выполняющим функцию иностранного агента. Об этом сообщил «Интерфакс».

По словам ведомства, «Комитет против пыток»* занимается «представлением интересов заявителя в органах следствия и суде, оказанием помощи в получении компенсации, а также, в случае необходимости, проведением медицинских реабилитационных мероприятий».

Организация финанансируется, как указывает ведомство, благотворительным фондом помощи потерпевшим от должностных преступлений «Комитет против пыток».

Ранее организация уже признавалась НКО-иноагентом в 2015 и 2016 годах. «В настоящее время организация работает под своим историческим названием „Комитет против пыток“ без образования юридического лица», — отмечают в НКО.

С чем связано новое включение в реестр иноагентов, неизвестно. Накануне, 10 июня, «Комитет против пыток» опубликовал отчет о своей работе за последние три месяца. Фонд получил более 3 млн рублей пожертвований, 89 человек обращались в Комитет с жалобами на пытки.

«Будем обжаловать, работать дальше, потому что наши дела и заявители никуда не денутся. Работу мы продолжим, пока это физически возможно, потому что КПП — организация, которая устроена таким образом, что мы не можем работать откуда‑то, мы должны быть на земле, ходить в суды, встречаться с заявителями, собирать доказательства применения пыток», — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь «Комитета против пыток» Наталья Курехина.

*«Комитет против пыток» признан Минюстом РФ незарегистрированной НКО, выполняющей функцию иностранного агента.

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