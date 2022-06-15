Приморская сеть кафе «Еда и точка» будет добиваться смены названия преемника «Макдоналдс»

Руководство сети кафе быстрого питания во Владивостоке «Еда и точка», которое существует с 2018 года, требует смены названия сети «Вкусно — и точка», открывшейся на базе бывшего «Макдоналдса». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Из‑за названия новой сети „Вкусно — и точка“ наш выход в любой новый регион будет восприниматься вторично, как подделка. Не будет уникальности названия бренда», — сказал владелец приморской сети Сергей Понкратов.

Он также подчеркнул, что если сети не договорятся о названии, то придется обращаться в суд. «Пока мы ждем, как ситуация будет развиваться», — добавил Понкратов.

По словам предпринимателя, его компания «Еда и точка» работает с 2018 года во Владивостоке. Он рассказал, что планировал в дальнейшем развивать это предприятие, в том числе, проект «Обед и точка», связанный с готовыми обедами. Понкратов также планировал запустить еще одну сеть мини-кофеен под названием «Кофе и точка».

Предприниматель уточнил, что не рассматривает денежную компенсацию или другие дополнительные условия, кроме смены названия. «Юристов мы еще не выбрали. У нас нет четкого понимания, кто пойдет с нами в этот долгий нелегкий путь. Это будет сложно, возможно на пути появятся какие‑то соблазны. Хочется не ошибиться с выбором», — сказал Понкратов.

12 июня в России на базе бывшего «Макдоналдса» открылась часть ресторанов «Вкусно — и точка». Меню обновленного ресторана осталось прежним, но из названия блюд убрали приставку «мак», а также «МакФлури» и «Биг Мак» из‑за прямых ассоциаций с брендом.