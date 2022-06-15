перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
ВОЗ переименует оспу обезьян и ее штаммы. Нынешние названия сочли дискриминационными 11:49
Приморская сеть кафе «Еда и точка» будет добиваться смены названия преемника «Макдоналдс» 11:46
Новым главой департамента кинематографии Минкульта станет продюсер «Оттепели» 10:37
Microsoft прекратил поддержку браузера Internet Explorer 10:05
David Dvořáček/Unsplash
Владельцы карт «Мир» смогут расплачиваться с помощью QR-кодов на смартфоне 9:54
Бесплатный фотобанк Pexels закрыл доступ для россиян 8:51
ЕСПЧ признал закон об иноагентах нарушающим свободу объединений 3:18
На территории Украины погиб военный журналист Сергей Постнов 3:01
Николь Кидман и Зак Эфрон снимутся в новой комедии Netflix 2:43
Netflix разработает реалити-шоу по мотивам сериала «Игра в кальмара» 2:13
Hulu показал трейлер второго сезона «Убийств в одном здании» 1:34
В Mutabor выступят артисты из объединения WIP 0:42
Movie Predictor/YouTube
Режиссер «Сайлент-Хилла» анонсировал перезапуск франшизы Вчера в 23:19
Российский МИД ввел санкции против 29 британских журналистов Вчера в 22:56
В сети появился трейлер фильма «Доводы рассудка» с Дакотой Джонсон в главной роли Вчера в 21:18
Netflix показал кадры из последних эпизодов четвертого сезона «Очень странных дел» Вчера в 21:16
Падение доходов и примитивизация труда. Что ждет экономику России — отвечает профессор ВШЭ Вчера в 21:07
Этапирование Навального, первое интервью Херд после суда и другие новости дня
Вчера в 20:30 дайджест
Алексея Навального увезли из ИК-2 в колонию строгого режима Вчера в 19:56
Из соцсетей BTS
BTS объявили о перерыве в совместном творчестве. Музыканты сосредоточатся на сольных проектах Вчера в 19:51

Приморская сеть кафе «Еда и точка» будет добиваться смены названия преемника «Макдоналдс»

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:46

Руководство сети кафе быстрого питания во Владивостоке «Еда и точка», которое существует с 2018 года, требует смены названия сети «Вкусно — и точка», открывшейся на базе бывшего «Макдоналдса». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Из‑за названия новой сети „Вкусно — и точка“ наш выход в любой новый регион будет восприниматься вторично, как подделка. Не будет уникальности названия бренда», — сказал владелец приморской сети Сергей Понкратов.

Он также подчеркнул, что если сети не договорятся о названии, то придется обращаться в суд. «Пока мы ждем, как ситуация будет развиваться», — добавил Понкратов.

По словам предпринимателя, его компания «Еда и точка» работает с 2018 года во Владивостоке. Он рассказал, что планировал в дальнейшем развивать это предприятие, в том числе, проект «Обед и точка», связанный с готовыми обедами. Понкратов также планировал запустить еще одну сеть мини-кофеен под названием «Кофе и точка».

Предприниматель уточнил, что не рассматривает денежную компенсацию или другие дополнительные условия, кроме смены названия. «Юристов мы еще не выбрали. У нас нет четкого понимания, кто пойдет с нами в этот долгий нелегкий путь. Это будет сложно, возможно на пути появятся какие‑то соблазны. Хочется не ошибиться с выбором», — сказал Понкратов.

12 июня в России на базе бывшего «Макдоналдса» открылась часть ресторанов «Вкусно — и точка». Меню обновленного ресторана осталось прежним, но из названия блюд убрали приставку «мак», а также «МакФлури» и «Биг Мак» из‑за прямых ассоциаций с брендом.

Подробности по теме
Закрашенные маркером соусы и куча народа — первый день работы нового «Макдоналдса»
Закрашенные маркером соусы и куча народа — первый день работы нового «Макдоналдса»
События недели на afisha.ru
приключение
Одна
Потерпев авиакрушение, девушка выживает в тайге
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
комедия
Молодой человек
Павел Табаков прикидывается зумером
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
детектив
Пропавшая
Джерард Батлер бросается на поиски пропавшей жены
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
McDonald's
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить