Теперь уже «Вкусно — и точка» будет кормить москвичей чизбургерами, наггетсами и пирожками с вишней. При этом некоторых позиций вроде «Биг Мака» или «Биг Тейсти» мы больше не попробуем. Сходили сами и узнали у первых гостей, что они думают о блюдах, названии и будущем сети.

Первое открытие дверей флагманского заведения на Пушкинской было для журналистов в 10 утра, и уже в это время у входа стояла большая очередь из желающих побыстрее попасть внутрь. Гостей начинали пускать только в 12, но это никого не пугало — к полудню очередь увеличилась вдвое. Громких новостей, кроме нового категоричного названия «Вкусно — и точка», не было. Внутри все осталось так же, не считая смены логотипа, новых слоганов вроде «Название меняется, любовь остается» и замазанных везде, где можно, букв М. На соусах, к примеру, бывший логотип просто закрасили черным маркером, что выглядит очень неаккуратно.

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Народу много, но на работе персонала это отразилось не сильно — очереди на кассах быстро обслуживают и помогают не потерять свой заказ среди множества чужих на стойке выдачи. Правда, ошибки все же были: например, из двух оплаченных соусов одного в пакете не оказалось. Посидеть и поесть спокойно первым посетителям тоже было трудно — репортеры самых разных российских и зарубежных изданий не давали доесть надкушенную картофелину, пытаясь узнать, что все-таки изменилось во вкусе. Несмотря на весь ажиотаж, ничего выдающегося не случилось. Из самого интересного: человека с плакатом «Верните бигмак» вывели из здания спустя секунд 10 его демонстрации. Больше всего расстроил совершенно неаппетитный дизайн — от логотипа, который сравнивают с символом отелей Marriott, а в соцсетях шутят о «говне и палках», до самих упаковок для бургеров. Коробки и стаканы еще будут дорабатывать — сейчас половина просто белая, а половина выглядит очень дешево из‑за нехватки краски. Например, «Гранд» (бывший «Роял Чизбургер») отдают в бело-красной упаковке с одним словом «гранд» — достаточно блеклой и скучной. Еда при этом совсем не изменилась — по вкусу все позиции были такими же, как раньше. Технологии производства и хранения продуктов, а также большинство поставщиков, по словам новых владельцев, тоже пока сохранили.

Подробности по теме Бигмак останется? А «Хэппи Мил»? Отвечаем на главные вопросы о новом «Макдоналдсе» Бигмак останется? А «Хэппи Мил»? Отвечаем на главные вопросы о новом «Макдоналдсе»

Что еще изменилось Цены Цены выросли примерно на 10–20 рублей. С учетом изначально низкой стоимости блюд это достаточно ощутимо. Например, за пирожок с вишней теперь отдадите 69 рублей вместо 55, за фишбургер («Филе-о-фиш») — 169 вместо 145, а соусы подорожали на 2 рубля и теперь стоят по 40. Кола Сейчас в ресторане можно купить Coca-Cola Zero и чай «Липтон» — их запасы еще остались. В будущем напитки заменят на российские аналоги. По словам генерального директора «Макдоналдса» в России и генерального директора новой сети Олега Пароева, сейчас разыгрывается тендер на новый напиток. «Вкус должен быть похож на колу. Мы выберем тот, который нам больше понравится», — говорит Пароев.

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Франшизы После закрытия сети «Макдоналдс» в Москве работали три ресторана по франшизе: на Ленинградском вокзале и в аэропортах — Домодедово и Шереметьево (в терминале C). Сейчас они не принимают посетителей и откроются в ближайшее время под названием российской сети «Вкусно — и точка». А что с «Биг Маком», «МакЗавтраками» и «Хэппи Милом»? «Биг Мака», «Биг Тейсти», «МакФлури» и «Хэппи Мила» в сети «Вкусно — и точка» не будет. Возможно, меню будут расширять новыми блюдами, ориентируясь на запросы гостей, но в ближайшее время значимых изменений не планируется. Завтраки без приставки «мак», а также «МакАвто» и «МакКафе» продолжат работу — последние два также под новыми названиями. Вот что думают первые гости об открытии Андрей и Александра, 13 и 17 лет О названиях блюд Мы стояли в очереди часа полтора. На самом деле мы пришли сюда неголодными, хотели просто посмотреть, сколько будет людей и что будет вообще происходить. Взяли картошку фри и «Липтон»: по вкусу все так же, как было. Цены только чуть-чуть поднялись. Единственное, что я осуждаю, — это выбранные названия. Фишбургер как‑то не звучит, по-моему. Старые названия были лучше, интереснее. Екатерина Про упаковку Я работаю дизайнером в K8 Concept. С профессиональной точки зрения могу сказать, что упаковка не такая яркая, какой могла бы быть. А название, конечно, не очень хочется комментировать. Оно нормальное: не ужасное, но можно было лучше. Хотя я согласна, что делать русский нейминг гораздо сложнее, чем западный. Не хочу критиковать, не предлагая ничего лучше. Просто «вкусно» можно сказать про разную еду, а «точка» не отражает, зачем ты сюда приходишь. Мне кажется, между собой все равно все будут называть «Маком», как раньше. «Мак» — это аппетитно и удобно, а «Вкусно — и точка» — пока непонятно.



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Татьяна и Роман, 28 лет и 32 года Про оригинальное меню В других странах в «Макдоналдсах» делают оригинальное меню, ориентируясь на местные вкусы. Вот, например, в Болгарии в блюдах очень много горчицы, в Чехии картошка другой формы, в Норвегии есть расширенное рыбное меню, а в Китае везде добавляют кисло-сладкий соус. Было бы интересно, если бы и в нашей сети появились какие‑то особенные блюда. Супы, салаты, окрошка. Или, скажем, шкварки. Мы фанаты шкварок. Илья и Сергей, 20 и 19 лет О «Биг Маке» Еда такая же на вкус абсолютно. «Биг Мака» больше нет — это печальное событие. А название хорошее, мне нравится. Но между собой все равно будем называть «Маком». Таня, 31 год Про изменения Удивительно, но при огромной очереди на вход в зале было много свободных автоматов для заказа, а еду выдавали на максимальных скоростях — ждать пришлось не больше 5–10 минут. Еда ровно такая же, какой была до закрытия. Ни «Филе-о-фиш», ни картошка фри с наггетсами на вкус никак не изменились. Что и неудивительно: контракты у «Весело — и точка» прежние, поставщики все те же. Дизайн упаковок стал беднее, пропали «Биг Мак» и «Биг Тейсти». Последнего особенно жаль. Гораздо интереснее, что с экс-«Макдоналдсом» будет дальше. Начнут ли новые владельцы после окончания контрактов с поставщиками заключать сделки подешевле, экономить на ингредиентах и вводить какие‑нибудь безумные русбургеры с блинами и щами в меню.