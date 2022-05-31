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ВОЗ не уверена, что распространение оспы обезьян удастся полностью сдержать

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:32

Всемирная организация здравоохранения не уверена, что распространение оспы обезьян среди людей удастся полностью сдержать. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге.

По его словам, для эффективного реагирования на вспышку заболевания пока не требуются такие же масштабные меры, какие были необходимы для борьбы с распространением COVID-19.

«Но — и это важно — мы пока не знаем, сможем ли мы полностью сдержать его распространение. Для этого нам необходимо значительное и срочное сокращение случаев заражения посредством четкой коммуникации, действий под руководством сообщества, изоляции случаев в течение инфекционного периода и эффективного отслеживания и мониторинга контактов», — сказал Клюге.

Клюге отметил, что оспа обезьян распространяется иным образом, чем COVID-19, а ее распространение произошло на фоне отмены ограничений на поездки. Он охарактеризовал вероятность дальнейшего распространения инфекции в Европе и других странах летом как высокую.

«В ближайшие месяцы многие из десятков запланированных фестивалей и крупных вечеринок обеспечат дополнительные условия, в которых может произойти усиление. Но они также предоставляют широкие возможности для взаимодействия с молодыми, сексуально активными и мобильными людьми в целях повышения осведомленности и усиления индивидуальной и общественной защиты», — пояснил Клюге.

Оспа обезьян представляет собой редкое вирусное заболевание, которое в основном передается человеку от диких животных. Среди симптомов заболевания — лихорадка, головная и мышечная боли, увеличение лимфатических узлов, озноб, усталость и боль в спине. Как правило, вспышки оспы обезьян происходят на территории Африки. Однако недавно заболевших стали обнаруживать в Европе, Австралии и Америке. В Нигерии уже зафиксировали первую смерть от оспы обезьян.

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