перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Я думаю, что это приговор»: художник Тимофей Радя создал в Екатеринбурге арт-объект «Жить прошлым!» 13:13
adidas подал в суд на Nike. Компания обвиняет конкурента в плагиате 12:36
SIPRI: риск применения ядерного оружия достиг пика со времен холодной войны 12:10
nato.int
Финляндия не будет вступать в НАТО без Швеции 10:45
Медведев вновь стал первой ракеткой мира 9:29
В Чувашии катер столкнулся с теплоходом. Погибли четыре человека 9:00
В «Коломенском» охранник потребовал у отдыхающих убрать триколор с велосипеда. Есть и другая версия Вчера в 20:58
Netflix продлил «Игру в кальмара» на второй сезон Вчера в 19:55
Открытие «новых McDonald’s» в России, более заразный «Омикрон» и другие новости дня
Вчера в 18:49 дайджест
«Комитет против пыток»* объявил о ликвидации после признания иноагентом Вчера в 18:45
Google отправила в отпуск инженера, который обнаружил признаки сознания у искусственного интеллекта Вчера в 17:23
sk/Unsplash
В Москве одобрили гранты на создание точек общепита на 118 млн рублей Вчера в 16:58
Домен vkusno-i-tochka.ru выставили на продажу почти за 300 млн рублей Вчера в 15:56
Елизавета II стала вторым долгоправящим монархом в истории Вчера в 14:59
Глава ДНР не видит оснований для помилования воевавших иностранцев, приговоренных к смертной казни Вчера в 14:48
Умер журналист и литератор Игорь Дудинский. Ему было 75 лет Вчера в 13:55
Зыков Кирилл/Агентство «Москва»
В России выявили более заразный вариант «Омикрон»-штамма — ВА.4 Вчера в 13:23
Путина поздравили с Днем России главы Северной Кореи, Беларуси, ДНР и ЛНР Вчера в 12:59
Шьямалан объявил о завершении съемок фильма «Стук в хижине» Вчера в 12:22
Ким Кэтролл исполнит главную роль в новом сериале Netflix об основательнице бьюти-бренда Вчера в 11:52

Финляндия не будет вступать в НАТО без Швеции

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:45

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что страна не будет вступать в НАТО без Швеции. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Когда я в последний раз посещал Швецию, я очень ясно дал это понять. В Швеции говорят, что финский вопрос — это наше дело, и точно так же шведский вопрос — это наше дело, а, значит, мы идем вперед рука об руку», — сказал Ниинисте.

Президент также подчеркнул, что возражения Турции против вступления Финляндии в НАТО стали для него неожиданностью. Однако он выразил надежду, что «удастся найти решение, которое будет устраивать всех».

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. Однако против их присоединения выступила Турция, которая обвинила страны в укрывательстве членов Рабочей партии Курдистана и движения «Хизмет», которые Анкара считает террористическими.

События недели на afisha.ru
приключение
Одна
Потерпев авиакрушение, девушка выживает в тайге
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
комедия
Молодой человек
Павел Табаков прикидывается зумером
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
мультфильм
Кощей. Похититель невест
Самый известный злодей русских народных сказок ищет себе спутницу жизни
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить