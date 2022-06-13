Финляндия не будет вступать в НАТО без Швеции

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что страна не будет вступать в НАТО без Швеции. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Когда я в последний раз посещал Швецию, я очень ясно дал это понять. В Швеции говорят, что финский вопрос — это наше дело, и точно так же шведский вопрос — это наше дело, а, значит, мы идем вперед рука об руку», — сказал Ниинисте.

Президент также подчеркнул, что возражения Турции против вступления Финляндии в НАТО стали для него неожиданностью. Однако он выразил надежду, что «удастся найти решение, которое будет устраивать всех».

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. Однако против их присоединения выступила Турция, которая обвинила страны в укрывательстве членов Рабочей партии Курдистана и движения «Хизмет», которые Анкара считает террористическими.