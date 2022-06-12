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Домен vkusno-i-tochka.ru выставили на продажу почти за 300 млн рублей

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:56

10 июня в сети появилось объявление о продаже домена vkusno-i-tochka.ru за 298 700 000 рублей. Оно полностью совпадает с названием «нового McDonald’s» в России.

Запись о продаже опубликовали на два дня раньше открытия заведений «Вкусно и точка» и объявления нового названия. vkusno-i-tochka.ru оплачен до 10 июня 2023 года, данные о владельце скрыты.

РБК не удалось связаться с продавцом домена, зато в пресс-службе «Вкусно и точка» изданию заявили, что этот адрес не выкупался, хотя несколько других новая сеть ресторанов приобретала.

Ранее новый владелец McDonald’s подавал заявки в Роспатент на регистрацию брендов «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса», «Это он», «Точно он» и «Компас». В пресс-службе McDonald’s говорили, что из них будут выбирать название для российской сети.

По адресу vkusno-i-tochka.ru на момент написания заметки открывается сайт с кулинарными рецептами. Последняя запись датирована 10 июнем и обучает приготовлению жаркого по-домашнему.

12 июня в России открылись несколько «вкусноточек» — бывших McDonald’s. Меню обновленного ресторана осталось прежним, но из названия блюд убрали приставку «Мак», а также «Мак Флури» и «БигМак» из‑за прямых ассоциаций с брендом.

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