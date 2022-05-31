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«Макдоналдс» подал заявки на регистрацию еще трех брендов: «Это он», «Точно он» и «Компас»

Виктория Шанина
Сегодня в 9:45

Российское подразделение «Макдоналдс» подало очередные заявки на регистрацию товарных знаков. Об этом пишет агентство «Москва», в распоряжение которого попали соответствующие документы.

Компания хочет зарегистрировать три новых бренда: «Это он», «Точно он» и «Компас». Заявки поступили в ведомство 27 мая.

Тогда же агентство «Москва» сообщало, что компания подала заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса». Также на «Макдоналдс» зарегистрирован домен veseloivkusno.ru.

В пресс-службе «Макдоналдса» сказали, что из регистрируемых брендов будут выбирать одно название для российской сети.

Ранее стало известно, что McDonald’s планирует открыться под новым брендом 12 июня. Младший персонал «Макдоналдса» на «Пушкинской» рассказал, что их вызывают на работу 10 июня и просят подготовить старую форму.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказывал, что «Макдоналдс» откроется под новым названием, но сохранит 95% меню. Он пообещал, что останутся «и запах бекона, и булочки с кунжутом».

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