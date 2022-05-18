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Hulu показал трейлер документального проекта «Взгляни на меня: XXXTentacion»

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:02

Стриминговый сервис Hulu опубликовал трейлер документального проекта «Взгляни на меня: XXXTentacion», посвященного убитому в 2018 году американскому рэперу. Ролик появился на ютьюб-канале компании.

Он показал часть архивных кадров с погибшим музыкантом, а также фрагменты интервью близких XXXTentacion, в том числе его матери. Она потеряла своего сына, когда тому было всего двадцать лет.

Мать XXXTentacion рассказывает в трейлере, как артист жаловался на голоса в голове и получил диагноз «биполярное расстройство». Фильм расскажет о ментальных проблемах рэпера и его проблемах с законом.

В 2016 году музыкант попал в тюрьму сперва из‑за участия в ограблении, а затем из‑за нанесения увечий своей беременной девушке. После освобождения Джасей Онфрой (настоящее имя XXXTentacion) планировал получить образование, ждал рождения ребенка и боролся с депрессией, рассказывая о своем опыте публично.

«Я помню, как он сказал мне: „Я делаю музыку для сломанных людей, для тех, кто чувствует себя так же, как и я“», — сказал один из друзей противоречивого артиста в трейлере.

Картина о XXXTentacion, его личной жизни и профессиональном успехе, выйдет на Hulu 26 мая. Согласно синопсису, в ленте режиссер Сабах Фолаян предложит «чувствительное изображение артиста, чьи акты насилия, необузданный музыкальный талант и открытая борьба с психическими проблемами оставили неизгладимый след на его поколении».

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