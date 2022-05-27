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На стримингах появилась первая композиция с «Donda 2» Канье Уэста. В треке читает XXXTentacion

Денис Ламехов
Сегодня в 14:24

На стриминговых площадках появилась первая композиция с вышедшего в феврале альбома американского рэпера Канье Уэста «Donda 2» — ранее треки с него официально выходили только на устройствах Stem Player, выпускаемых под брендом Yeezy. Послушать ее можно здесь.

Трек получил название «True Love». В нем использована архивная запись припева, который исполняет рэпер XXXTentacion. Он был застрелен в 2018 году в американском штате Флорида. Полицейские задержали четырех подозреваемых — Дедрика Уилльямса, Майкла Ботрайта, Трейвона Ньюсома и Роберта Аллена. Им предъявлены обвинения в убийстве, приговоры еще не вынесены. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемым, — пожизненный срок без возможности освобождения или смертная казнь.

«True Love» — часть саундтрека к документальному проекту Hulu «Взгляни на меня: XXXTentacion». На данный момент неизвестно, окажется ли «Donda 2» на стримингах целиком.

Решение не загружать пластинку на крупные аудиосервисы Уэст объяснил нежеланием сотрудничать с ними. «Артисты получают всего 12% от денег, которые зарабатывает индустрия. Пришло время освободить музыку от этой деспотичной системы. Пришло время взять контроль в свои руки», — заявил он.

Первая часть «Donda», релиз которой неоднократно переносился, вышла 29 августа 2021 года. В треклист попали 26 композиций.

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