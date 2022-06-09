Украина ввела санкции против Путина и российского правительства

Украина ввела санкции в отношении президента России Владимира Путина, российских министров и чиновников. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Всего ограничения затрагивают 35 россиян. Среди них — премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны России Сергей Шойгу, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, вице-премьер России Татьяна Голикова и другие.

Отдельным указом Зеленский ввел ограничения против ректоров 236 российских вузов, включая МГУ им. Ломоносова, НИУ ВШЭ и РАНХиГС. Санкции предусматривают ограничения культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов.

3 июня Евросоюз ввел в отношении России шестой пакет санкций. Ограничения включают в себя запрет на импорт сырой нефти и ряда нефтепродуктов из России, отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка, запрет на вещание в ЕС ряда российских телеканалов и другие.

В европейские санкционные списки добавили 8 юридических и 65 физических лиц из РФ. Среди них — сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож, супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка и его дети Елизавета и Николай, а также председатель совета директоров «Национальной медиа группы» Алина Кабаева.