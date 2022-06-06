В екатеринбургском лицее уволили завуча из‑за танца учеников, в котором усмотрели «пропаганду ЛГБТ»

Танец, о котором идет речь, был показан в рамках конкурса «Танцевальная галактика». Лицеисты танцевали в шортах и розовых футболках, а затем сняли верх и зажгли розовые дымовые шашки. Некоторые пользователи усмотрели в нем «ЛГБТ-пропаганду».

Владимир Соловьев в своем телеграм-канале назвал номер «развратным ЛГБТ-танцем» и возмутился, что руководство лицея наградило учеников. Телеведущий также упомянул об «уроках толерантности», которые якобы проводят в лицее.

Министр образования региона Юрий Биктуганов заявил, что директрису необходимо уволить. «Совершенно очевидно, что в данном случае организаторами конкурса не было уделено должного внимания тому, что дети ставят, какие смыслы они пытаются вложить в свое выступление», — считает он.

Сама директриса сказала, что в танце не было никакого вульгарного подтекста, а учащиеся просто хотели повеселить зрителей. «Это был танцевальный марафон, ребята исполняли разные танцы. Там нормально все было, люди уже глупость начинают разводить. Нормальный танец, нормально ребята станцевали», — отметила она.

За Кулеву вступились и родители лицеистов, которые принялись собирать подписи в ее поддержку. «Они не только такие танцы исполняют. Это школа, которая в лидерах ЕГЭ по району. Не хотелось бы, чтобы директор уходил. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы она осталась. Она там больше 30 лет. Она восстановила бассейн в школе. Это не в каждом районе есть. Футбольное поле было восстановлено за свой счет», — отметил один из родителей.

Против увольнения директрисы выступил также губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он сказал, что хоть ему и не по душе такие пародии, но танец все-таки был шуткой, а Кулева за 50 лет педагогической работы получила множество наград. Куйвашев добавил, что доверяет родителям учеников гораздо больше, чем Владимиру Соловьеву.