В екатеринбургской школе старшеклассники сделали пародию, но в соцсетях усмотрели в ней «ЛГБТ-танец»

В лицее № 12 старшеклассники поставили пародийный номер на конкурсе «Танцевальная галактика». Однако пользователи усмотрели в этом «ЛГБТ-танец», пишет «Подъем».

На ролике, опубликованном в сети, лицеисты танцуют в шортах и розовых футболках, а затем снимают верх и зажигают розовые дымовые шашки. Зрители номера — другие ученики и работники школы — аплодируют и поддерживают их.

Руководство лицея заявило, что не понимает возмущения по поводу танца, а ученики согласовывают номера с учителями. Затем с администрацией школы, учителями и учениками провели беседы и внеплановые инструктажи. По результатам служебного расследования «будут приняты решения».

«Детьми был неудачно выбран контент при просмотре популярных молодежных клипов, что привело к неудачному исполнению. Данный танец не предполагал пропаганды ЛГБТ. Дети гиперболизировали то, что в современных танцах им кажется странным и нелепым», — заявили в лицее после встречи с городским департаментом образования.

Тем временем пользователи назвали номер Содомом и последствиями уроков толерантности.