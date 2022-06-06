Правительство Грузии станет совладельцем «Боржоми»

Министерство экономики и устойчивого развития Грузии практически завершило переговоры о передаче государству доли компании IDS Borjomi Georgia. Через неделю грузинское правительство станет совладельцем производителя минеральной воды, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

«Министерство экономики практически завершило переговоры. Через неделю мы вынесем вопрос на заседание правительства, и мы станем акционерами „Боржоми“. Правительство, государство станет акционером „Боржоми“, совладельцем, и этим проблема будет решена», — цитирует его слова «Spuntik Грузия».

В конце апреля компания «Боржоми» в Грузии сообщила, что приостанавливает работу. Причинами называли финансовые трудности, вызванные ситуацией на Украине. На обоих заводах «Боржоми» был приостановлен процесс производства.

IDS Borjomi Georgia входит в состав IDS Borjomi International, которая принадлежит российской структуре «Альфа-групп». Из‑за западных санкций счета компании были заблокированы, сотрудникам перестали платить зарплату.

Более 400 работников двух заводов «Боржоми» в Грузии устроили бессрочную забастовку. Они потребовали восстановления уволенных, обновления администрации собственника заводов, улучшения условий труда, роста зарплаты на 25% и подписания со всеми сотрудниками долгосрочных контрактов.

19 мая IDS Borjomi International заявил, что собирается безвозмездно передать свою долю в бизнесе правительству Грузии. Речь идет о контрольном пакете в 55,8%, который принадлежит «Альфа-групп». Таким образом, грузинское правительство сможет участвовать в управлении производителем и восстановить розлив воды.