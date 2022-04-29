Компания «Боржоми» в Грузии приостанавливает работу

Компания по разливу минеральной и пресной воды «Боржоми» в Грузии временно приостанавливает работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IDS Borjomi Georgia

Причинами называются финансовые трудности, вызванные ситуацией на Украине. На обоих заводах «Боржоми» будет приостановлен процесс производства.

«С начала военных действий на Украине компания IDS Borjomi Georgia оказалась в сложном положении. К сложной ситуации, связанной с реализацией продукции компании на основных рынках, добавился ограниченный доступ к банковским счетам, что перекрыло для компании валютную прибыль и возможность расплачиваться с кредиторами», — заявили в компании.

IDS Borjomi Georgia входит в состав IDS Borjomi International, которая принадлежит российской структуре Альфа-Групп. В настоящее время компания является единственным производителем минеральной воды «Боржоми», которую добывают в одноименной долине в Грузии.

Боржомское месторождение минеральных вод расположено на высоте 760—920 метров над уровнем моря в центральной части Аджаро-Имеретинского хребта Кавказских гор, в экосистеме Боржомского заповедника.