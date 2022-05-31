На заводах «Боржоми» в Грузии идет забастовка. Там требуют повысить зарплаты и вернуть уволенных

31 мая более 400 работников двух заводов «Боржоми» в Грузии устроили бессрочную забастовку. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на грузинское телевидение.

Бастуювщие требуют восстановления уволенных, обновления администрации собственника заводов, улучшения условий труда, роста зарплаты на 25% и подписания со всеми сотрудниками долгосрочных контрактов. Топ-менеджеров компании, владеющей производством, они обвиняют в давлении и шантаже.

Требования работников озвучил председатель профсоюза работников аграрного хозяйства, торговли и промышленности Георгий Диасамидзе. «Никакой эскалации, никакого противостояния. Мы не собираемся нарушать закон. Мы тихо и спокойно дойдем до победы, сколько бы времени на это ни ушло», — сказал он.

у многих работников заводов кредиты в банках, им нечем выплачивать проценты, материальное положение людей плачевно, заявил Диасамидзе. Бастующие работники надеются на помощь муниципалитета Боржоми в отсрочке выплат по кредитам или отмены штрафов.

В руководстве «Боржоми» ситуацию комментировать отказались до окончания переговоров с бастующими.

29 апреля руководство IDS Borjomi Georgia приостановило производство на двух заводах в Грузии из‑за проблем с доступом к банковским счетам на фоне санкций «Альфа-групп», которая владеет примерно 60% в IDS Borjomi International. Ряд стран отказались закупать у компании продукцию по политическим причинам, появились проблемы с доступом к банковским счетам, что в конечном итоге привело не позволяет получать валютную выручку и рассчитываться с кредиторами.

Тогда работникам предложили в период простоя выплачивать 50% зарплаты. Часть сотрудников не согласилась и пыталась начать акции протеста, в связи с которыми 49 человек уволили.

В мае IDS Borjomi International договорилась бесплатно передать правительству Грузии долю в компании, чтобы продолжить работу. Размер доли оценивается в 100 млн долларов, но точный размер не раскрывается.