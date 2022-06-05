Red Hot Chili Peppers выпустили трек «Nerve Flip»

«„Nerve Flip“ — это квинтэссенция Red Hot Chili Peppers, в которой звучит эксцентричная лирика Энтони Кидиса», — пишет издание NME.

Американская альтернативная рок-группа Red Hot Chili Peppers выпустила трек «Nerve Flip». Изначально песня вышла в Японии в качестве бонус-трека на альбоме «Unlimited Love».

1 апреля группа выпустила первую за шесть лет пластинку «Unlimited Love». Она стала самым продаваемым рок-альбомом 2022 года.

В честь выхода пластинки группа получила именную звезду на Аллее Славы в Голливуде. На церемонию вручения пришли друзья группы, в том числе Боб Форрест, Джордж Клинтон и Вуди Харрельсон.

Red Hot Chili Peppers была основана в 1983 году в Калифорнии вокалистом Энтони Кидисом, басистом Майклом Балзари, гитаристом Хиллелом Словаком и барабанщиком Джеком Айронсом. За свою карьеру они продали около 85 млн пластинок, многие из которых занимали верхние строчки чартов. В 2012 году коллектив был включен в Зал славы рок-н-ролла.