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Red Hot Chili Peppers получили именную звезду на Аллее Славы в Голливуде

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:31

Американская альтернативная рок-группа Red Hot Chili Peppers получила именную звезду на Аллее Славы в Голливуде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на твиттер коллектива.

«Нашим поклонникам — мы будем любить вас вечно», — написали участники коллектива.

Именная звезда была приурочена к выходу 12-го альбома RHCP «Unlimited Love», релиз которого состоялся первого апреля. На церемонию вручения пришли друзья группы, в том числе Боб Форрест, Джордж Клинтон и Вуди Харрельсон.

Red Hot Chili Peppers была основана в 1983 году в Калифорнии вокалистом Энтони Кидисом, басистом Майклом Балзари, гитаристом Хиллелом Словаком и барабанщиком Джеком Айронсом. За свою карьеру они продали около 85 млн пластинок, многие из которых занимали верхние строчки чартов. В 2012 году коллектив был включен в Зал славы рок-н-ролла.

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