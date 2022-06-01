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«Рок-н-ролл до сих пор для многих опасен»: «ДДТ» перенес летний концерт в Москве на год

Семён Гудошников
Сегодня в 20:55

Группа «ДДТ» перенесла летний концерт в Москве на следующий год. Выступление должно было состояться на стадионе «Открытие Банк Арена» 10 июня. Новая дата — 17 июня следующего года. Об этом говорится на сайте коллектива.

«Мы вместе с вами друзья с огромным нетерпением ждали окончания пандемии, чтобы сыграть уже два раза перенесенный концерт в Москве. В этом году началась так называемая „спецоперация“. Группа „ДДТ“ занимает принципиальную позицию — за мир! В результате организаторам не удалось согласовать мероприятие с Департаментом региональной безопасности города Москвы», — заявили в «ДДТ».

Музыканты отметили, что приложили все усилия для сохранения концерта. Все приобретенные билеты будут действовать на новую дату. Если новая дата не подходит, можно подать заявку на возврат средств.

Юрий Шевчук и «ДДТ» в связи с очередной отменой концерта записали видеообращение с отсылкой к «Деревне дураков» из телепередачи «Каламбур». «К сожалению, наши устроители этого мощнейшего мероприятия не получили разрешения от Департамента региональной безопасности города Москвы. Региональной безопасности. Ну что, могу нас всех поздравить: рок-н-ролл до сих пор для многих опасен. Для кого — угадайте с трех раз», — сказал Шевчук.

В мае на концерте в Уфе Юрий Шевчук высказался со сцены о войне и родине. В частности, он заявил: «Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина».

После выступления силовики заблокировали Шевчука в гримерке и час вели с ним беседы о направленности концерта и его высказываниях. По словам продюсера Радмира Усаева, полицейские хотели задержать музыканта, но в последний момент составили протокол. Дело заведено по статье 20.3.3 КоАП о дискредитации российской армии, которая предусматривает штраф от 30 до 50 тыс. рублей.

30 мая Петербургский суд вернул дело Шевчука обратно составителям, то есть полиции. В протоколе не было указано, какими именно словами или действиями лидер ДДТ публично призывал к «воспрепятствованию использования» российских вооруженных сил.

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