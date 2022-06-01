«Рок-н-ролл до сих пор для многих опасен»: «ДДТ» перенес летний концерт в Москве на год

Группа «ДДТ» перенесла летний концерт в Москве на следующий год. Выступление должно было состояться на стадионе «Открытие Банк Арена» 10 июня. Новая дата — 17 июня следующего года. Об этом говорится на сайте коллектива.

«Мы вместе с вами друзья с огромным нетерпением ждали окончания пандемии, чтобы сыграть уже два раза перенесенный концерт в Москве. В этом году началась так называемая „спецоперация“. Группа „ДДТ“ занимает принципиальную позицию — за мир! В результате организаторам не удалось согласовать мероприятие с Департаментом региональной безопасности города Москвы», — заявили в «ДДТ».

Музыканты отметили, что приложили все усилия для сохранения концерта. Все приобретенные билеты будут действовать на новую дату. Если новая дата не подходит, можно подать заявку на возврат средств.

Юрий Шевчук и «ДДТ» в связи с очередной отменой концерта записали видеообращение с отсылкой к «Деревне дураков» из телепередачи «Каламбур». «К сожалению, наши устроители этого мощнейшего мероприятия не получили разрешения от Департамента региональной безопасности города Москвы. Региональной безопасности. Ну что, могу нас всех поздравить: рок-н-ролл до сих пор для многих опасен. Для кого — угадайте с трех раз», — сказал Шевчук.