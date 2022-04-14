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РАН: западные страны и Китай заморозили научные контакты с Россией

Денис Ламехов
Сегодня в 15:14

Большая часть стран Запада и Китай приостановили научное сотрудничество с Россией, сообщил глава Российской академии наук Александр Сергеев. Его слова передает «Интерфакс».

«В течение последнего месяца мы не можем выйти на серьезные обсуждения, несмотря на то что у нас было выстроено прекрасное сотрудничество с регулярным общением», — сообщил Сергеев о контактах с китайскими учеными. Заявления ряда западных академий он назвал «агрессивными».

Президент РАН добавил, что важными партнерами России в научной сфере были Академия наук Германии, Французская академия наук, Национальная академия наук США.

Сергеев сообщил: «Международное научное сотрудничество совершенно необходимо, чтобы поддерживать соответствующий уровень науки, и когда в западных странах сформировано такое отношение к контактам с российскими учеными, конечно, очень трудно без дипломатии продвигать наше научное присутствие в мировом научном пространстве. Это принципиально важно».

«Позитивным примером является Индия, и мы сейчас активно продвигаемся в этом направлении», — отметил Сергеев. По его словам, Россия намерена обсуждать перспективы совместной работы «в фарме, космосе, цифре». Он призвал дипломатов «помочь продвигаться в плане укрепления научных контактов с Индией».

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