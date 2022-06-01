С 1 июня в российских магазинах IKEA открылись отделы обмена и возврата. Об этом сообщается на сайте компании.

«Отделы обмена и возврата в наших магазинах начнут работать со вторника по субботу, с 12.00 до 20.00», — сказано на сайте IKEA.

Компания также открыла ежедневный центр поддержки клиентов с 8.00 до 21.00 по местному времени.

3 марта IKEA приостановила свою деятельность в России и Беларуси из‑за «военной операции» на территории Украины. Тогда в компании заявляли, что эта ситуация повлияла на цепочку поставок и операции в регионе.

21 апреля замглавы Минпромторга Виктор Евтухов подчеркнул, что IKEA и Inditex ищут возможность вернуться на российский рынок. По его словам, для открытия магазинов компаниям необходимо настроить поставки, чтобы пополнить ассортимент товаров.