Cat Power выпустила кавер на «You Got the Silver» The Rolling Stones

Американская исполнительница Шарлин Мари Маршалл, более известная как Cat Power, опубликовала кавер-версию песни The Rolling Stones «You Got the Silver», в оригинале выпущенную в 1969 году на альбоме «Let It Bleed». Послушать ее можно здесь.

Ранее кавер выходил только в издании альбома Cat Power «Covers» для японского рынка. Среди других артистов, чьи песни перезаписала певица для этой пластинки, — Игги Поп, Ник Кейв, Лана Дель Рей, сотрудничавшая с The Velvet Underground исполнительница Нико и британские фолк-панки The Pogues.