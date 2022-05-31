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Cat Power выпустила кавер на «You Got the Silver» The Rolling Stones

Денис Ламехов
Сегодня в 20:12

Американская исполнительница Шарлин Мари Маршалл, более известная как Cat Power, опубликовала кавер-версию песни The Rolling Stones «You Got the Silver», в оригинале выпущенную в 1969 году на альбоме «Let It Bleed». Послушать ее можно здесь.

Ранее кавер выходил только в издании альбома Cat Power «Covers» для японского рынка. Среди других артистов, чьи песни перезаписала певица для этой пластинки, — Игги Поп, Ник Кейв, Лана Дель Рей, сотрудничавшая с The Velvet Underground исполнительница Нико и британские фолк-панки The Pogues.

Для кавер-версии трека The Pogues «A Pair of Brown Eyes» кинорежиссер Джим Джармуш снял видео — оно было опубликовано в конце апреля. Релиз альбома «Covers» состоялся 14 января. Всего на полноформатнике 12 треков.

Cat Power выпустила 11 студийных альбомов. Предшествовавшая «Covers» пластинка «Wanderer» увидела свет в 2018 году.

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