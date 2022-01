Cat Power выпустила альбом каверов на Ника Кейва, Фрэнка Оушена, The Pogues и других музыкантов

Американская исполнительница Шарлин Мари Маршалл, работающая под псевдонимом Cat Power, выпустила альбом кавер-версий «Covers». Пластинка появилась на всех стриминговых площадках.

На полноформатник попали 12 треков. Среди тех, чьи песни перезаписала певица, — Игги Поп, Ник Кейв, Лана Дель Рей, сотрудничавшая с The Velvet Underground исполнительница Нико, британские фолк-панки The Pogues и американская рок-группа The Replacements. Есть на альбоме и новая версия собственной работы Cat Power — композиции «Hate», которая оказалась переименована в «Unhate».