Cat Power выпустила альбом каверов на Ника Кейва, Фрэнка Оушена, The Pogues и других музыкантов

На полноформатник попали 12 треков. Среди тех, чьи песни перезаписала певица, — Игги Поп, Ник Кейв, Лана Дель Рей , сотрудничавшая с The Velvet Underground исполнительница Нико, британские фолк-панки The Pogues и американская рок-группа The Replacements. Есть на альбоме и новая версия собственной работы Cat Power — композиции «Hate», которая оказалась переименована в «Unhate».

Американская исполнительница Шарлин Мари Маршалл, работающая под псевдонимом Cat Power, выпустила альбом кавер-версий «Covers». Пластинка появилась на всех стриминговых площадках.

В 2021 году вышли каверы Маршалл на два других трека: это песня группы Райана Гослинга и Зака Шилдса Dead Man’s Bones «Pa Pa Power», а также композиция Фрэнка Оушена «Bad Religion». Они тоже попали на пластинку.

В октябре 2021-го кавер на саму Cat Power опубликовал фронтмен Depeche Mode Дейв Гаан — он перепел ее трек «Metal Heart». Песня вошла в альбом «Imposter» группы Dave Gahan & Soulsavers.