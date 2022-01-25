Навального, Соболь, Гимади и Албурова внесли в реестр террористов и экстремистов

Российского оппозиционера Алексея Навального и его соратников Любовь Соболь, Георгия Албурова и Вячеслава Гимади внесли в реестр организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Согласно законодательству, банки замораживают все счета включенных в реестр лиц, а также приостанавливают их обслуживание.

В список также внесли проект-менеджера ФБК* Руслана Шаведдинова, депутатов томской городской думы Ксению Фадееву и Андрея Фатеева, бывших координаторов штабов Навального* Лилию Чанышеву, Захара Сарапулова, Вадима Останина и Егора Бутакова, а также бывшего оператора ФБК Павла Зеленского.

Ранее в список экстремистов Росфинмониторинга включили Леонида Волкова и Ивана Жданова после того, как Следственный комитет завел на соратников Навального уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом. Максимальное наказание — 10 лет лишения свободы.

Кроме того, против Соболь, Албурова, Шаведдинова, Гимади, Зеленского и других возбудили дело об участии в экстремистском сообществе. Максимальное наказание по этому обвинению — шесть лет тюрьмы.

*Штабы Навального и ФБК признаны в России экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.