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Yeah Yeah Yeahs сыграли живьем первую новую песню за девять лет — завтра она выйдет на стримингах

Денис Ламехов
Сегодня в 13:53

Американская инди-рок-группа Yeah Yeah Yeahs вживую исполнила новую композицию «Spitting off the Edge of the World». Любительское видео выступления появилось в YouTube.

Песню представили на концерте в Лос-Анджелесе. Она стала для коллектива первой новой записью с 2013 года, когда вышел четвертый альбом Yeah Yeah Yeahs «Mosquito».

О намерении опубликовать новые треки группа сообщила в начале мая: она заключила контракт с независимым лейблом Secretly Canadian, выпускающим записи экспериментального проекта Serpentwithfeet, экс-вокалистки Antony and the Johnsons Энтони Хегарти и других артистов. Ранее группа издавала альбомы на принадлежащем Universal Music лейбле Interscope.

17 мая Yeah Yeah Yeahs уточнили название готовящегося к выпуску трека. Согласно данным базы setlist.fm, помимо «Spitting off the Edge of the World» в Лос-Анджелесе группа исполнила еще одну новую песню «Black Pin» — о ней пока ничего не известно.

Предлагаем перечитать архивную рецензию «Афиши» на пластинку «Mosquito». «Сочинительские навыки, обретенные за последние 10 лет, Yeah Yeah Yeahs тут ставят на службу прежним демонам животных страстей: Ник Зиннер чешет по струнам будто рубанком, Карен О визжит, верещит, жужжит, стонет и с равным успехом изображает ангела, зомби и доминатрикс; разбодяженный феминистический фанк сменяется полыхающими риффами, за которые хочется отдать руку, сердце или, во всяком случае, голову», — писал Александр Горбачев в апреле 2013 года.

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