Американская инди-рок-группа Yeah Yeah Yeahs вживую исполнила новую композицию «Spitting off the Edge of the World». Любительское видео выступления появилось в YouTube.

Песню представили на концерте в Лос-Анджелесе. Она стала для коллектива первой новой записью с 2013 года, когда вышел четвертый альбом Yeah Yeah Yeahs «Mosquito».

О намерении опубликовать новые треки группа сообщила в начале мая: она заключила контракт с независимым лейблом Secretly Canadian, выпускающим записи экспериментального проекта Serpentwithfeet, экс-вокалистки Antony and the Johnsons Энтони Хегарти и других артистов. Ранее группа издавала альбомы на принадлежащем Universal Music лейбле Interscope.