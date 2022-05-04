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Yeah Yeah Yeahs анонсировали выход новых песен — первых за 9 лет

Денис Ламехов
Сегодня в 10:03

Американская инди-рок-группа Yeah Yeah Yeahs анонсировала выход новых песен — первых после выпуска четвертого альбома «Mosquito» в 2013 году. Об этом сообщает Rolling Stone.

Yeah Yeah Yeahs заключили контракт с независимым лейблом Secretly Canadian — он выпускает записи экспериментального проекта Serpentwithfeet, экс-участницы Antony and the Johnsons Энтони Хегарти под псевдонимом Anohni и других артистов. Ранее группа издавала альбомы на принадлежащем Universal Music лейбле Interscope.

Коллектив не сообщил, когда новые релизы будут опубликованы, но указал, что на начало октября намечены концерты в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. «Новая музыка! Новая эпоха!», — говорится в заявлении группы.

Предлагаем перечитать архивную рецензию «Афиши» на пластинку «Mosquito». «Сочинительские навыки, обретенные за последние 10 лет, Yeah Yeah Yeahs тут ставят на службу прежним демонам животных страстей: Ник Зиннер чешет по струнам будто рубанком, Карен О визжит, верещит, жужжит, стонет и с равным успехом изображает ангела, зомби и доминатрикс; разбодяженный феминистический фанк сменяется полыхающими риффами, за которые хочется отдать руку, сердце или, во всяком случае, голову», — писал Александр Горбачев в апреле 2013 года.

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