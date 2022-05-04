Американская инди-рок-группа Yeah Yeah Yeahs анонсировала выход новых песен — первых после выпуска четвертого альбома «Mosquito» в 2013 году. Об этом сообщает Rolling Stone.

Yeah Yeah Yeahs заключили контракт с независимым лейблом Secretly Canadian — он выпускает записи экспериментального проекта Serpentwithfeet, экс-участницы Antony and the Johnsons Энтони Хегарти под псевдонимом Anohni и других артистов. Ранее группа издавала альбомы на принадлежащем Universal Music лейбле Interscope.

Коллектив не сообщил, когда новые релизы будут опубликованы, но указал, что на начало октября намечены концерты в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. «Новая музыка! Новая эпоха!», — говорится в заявлении группы.