McDonald’s под новым брендом может открыться в РФ 12 июня. Первым заработает ресторан у «Пушкинской»

Рестораны McDonald’s могут открыться под новым брендом в Москве уже 12 июня. Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на источник в компании.

Собеседник ТАСС в McDonald’s говорит, что первым заработает ресторан у станции метро «Пушкинская». В дальнейшем под новым брендом начнут открываться McDonald’s по всей России.

Под каким именно названием сеть начнет работать, источники не уточнили.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в ресторанах McDonald’s под новым брендом будет привычное меню. «Наши курицы, наши котлеты, наш хлеб, наши помидоры и огурцы, и просто надо вот все это правильно сложить, упаковать и продать. Долго работали с этой группой, но приняли правильное решение, продали франшизу», — сказал столичный мэр.

Он отметил, что российский владелец сохранит сложившуюся сеть точек быстрого питания, трудовой коллектив и стандарты обслуживания.