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Минфин: спад российской экономики в 2022 году будет меньше, чем прогнозировалось ранее

Денис Ламехов
Сегодня в 20:35

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что сокращение российской экономики в 2022 году будет меньше, чем прогнозировалось ранее. Его слова передают «Ведомости».

Глава Минфина отметил: «Пока, по прогнозу, чуть меньше 8% падение экономики мы прогнозируем в текущем году». Согласно его заявлению, важно, что курс рубля стабилизировался — сейчас власти намерены создать условия для того, чтобы далее он также был предсказуемым.

Согласно данным доклада Министерства экономического развития, которые приводят «Ведомости», на фоне санкций экономика России будет сокращаться на протяжении двух лет: в этом году спад составит 7,8%, в следующем — 0,7%.

12 апреля руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что, по прогнозу Минфина и Минэкономразвития, ВВП снизится более чем на 10%. «Есть и другие оценки экспертов. Есть разные оценки, снижение от 8 до 10%», — добавил он.

27 апреля Кудрин заявил, что, по предварительным прогнозам, падение экономики по итогам 2022 года составит 8,8%, а по более консервативному сценарию — 12,4%.

Объем российской экономики в 2021 году составил 131 млрд рублей — ВВП увеличился на рекордные для последних лет 4,7%. В сентябре Министерство экономического развития ожидало роста экономики страны в текущем году на 3%.

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