«Каро»: для сохранения киноотрасли нужно, чтобы сборы российского кино выросли в 2,5 раза

Генеральный директор киносети «Каро» Ольга Зинякова высказалась о текущем состоянии индустрии кинопоказа в России. Ее слова приводит «Бюллетень кинопрокатчика».

Так, Зинякова рассказала, что Министерство финансов запросило у Минкульта дополнительное обоснование для выделения кинотеатрам субсидии — издание сообщает, что фактически этот шаг означает намерение отказать в поддержке. 16 мая сообщалось, что сумма запрошенной субсидии составляла 6,5 млрд рублей.

«Мы, естественно, планируем направить в правительство такое обоснование», — сообщила она. Руководитель сети добавила: «С учетом того, что пока у кинотеатральной отрасли нет господдержки (я имею ввиду не только субсидию, но и какие‑то законодательные, налоговые послабления), реальные изменения мы увидим в конце лета, когда действительно с рынка уйдет часть кинотеатров».

Широкая аудитория привыкла к дорогостоящим маркетинговым кампаниям, поэтому зрителю теперь труднее сориентироваться в репертуаре, рассказала Зинякова. «Не хватает большого кино», — отметила она.

На вопрос о том, верит ли она в возвращение крупных голливудских студий в Россию, Зинякова ответила: «Это не вопрос веры. Мы сейчас строим свои планы без Голливуда. Придут — значит, показатели только улучшатся».

Директор киносети отметила снижение уровня зрительского скепсиса по отношению к российскому кинематографу и назвала его основным драйвером индустрии кинопоказа — как в ближайшей перспективе, так, вероятно, и в длинном периоде. Она рассказала: «Предубеждений, которые были раньше, нет. [Созданные в России ленты] объективно стали меньше ругать».

По данным Зиняковой, для сохранения киноотрасли необходимо, чтобы объем сборов российского кино вырос в 2,5 раза и достиг отметки в 20–25 млрд рублей. «Это очень амбициозно, создателям потребуется не один год. Но потенциал есть», — заявила она.

Перечисляя намеченные проекты, руководитель сети кинотеатров упомянула «Манюню» Армана Марутяна, предстоящий Beat Film Festival и посвященный искусству Франции проект «Парижские сезоны». «В ближайшее время мы наладим выпуск и маркетинг иностранного кино из Европы и других стран, будем показывать спортивные события», — рассказала Зинякова, но не привела подробностей.