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СМИ: Минфин отказался выделить 6,5 млрд рублей на поддержку российских кинотеатров

Денис Ламехов
Сегодня в 20:15

Министерство финансов России отказалось выделить 6,5 млрд рублей на поддержку кинотеатров в стране, пишет «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на письменный ответ ведомства руководству киносетей.

В Минфине сообщили, что свободные средства из федерального бюджета перераспределяются на развитие экономики в условиях санкций.

Также министерство не поддержало ряд других предложений участников отрасли, включая понижение ставки страховых взносов с зарплаты сотрудников киноотрасли, исключение из налоговой базы по налогу на прибыль субсидий кинотеатрам, освобождение от уплаты НДС по сопутствующим видам деятельности (общепит, рекламные услуги, субаренда).

14 апреля член Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев рассказал, что вице-премьеру Татьяне Голиковой направлено обращение о выделении кинотеатрам финансовой поддержки в размере 6,5 млрд рублей.

В конце апреля Ассоциация владельцев кинотеатров сообщала, что недостаток репертуара в ближайшие 2 месяца приведет к падению выручки кинотеатров более чем на 80% и к закрытию минимум 50% кинозалов.

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