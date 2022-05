Дрейк вновь стал самым популярным исполнителем года. Он обошел Эминема, Канье Уэста и Тейлор Свифт

Дрейк стал самым популярным исполнителем 2022 года. Об этом сообщает портал Chart Data.

Артист возглавляет список с 3 млрд прослушиваний на стримингах. За ним следуют YoungBoy Never Broke Again (2,8 млрд), Тейлор Свифт (2,5 млрд), Juice WRLD (2,2 млрд) и The Weeknd (2 млрд).

Шестое место в чарте занял Канье Уэст (1,9 млрд), седьмое — Lil Durk (1,7 млрд), восьмое — Morgan Wallen (1,7 млрд), девятое — Эминем (1,5 млрд), десятое — Future (1,5 млрд).

Ранее, в 2021 году, Дрейк уже становился самым популярным исполнителем по версии Chart Data.

В том году он выпустил долгожданный альбом «Certified Lover Boy» после трехлетнего перерыва. Это был единственный крупный релиз прошлого года, который дважды становился платиновым. Пластинка «Certified Lover Boy» также побила рекорд Apple Music и Spotify по количеству прослушиваний в день премьеры.