Паром Princess Anastasia пока не будет курсировать между Петербургом и Калининградом

Паром Princess Anastasia, ранее перевозивший пассажиров между Петербургом и Хельсинки, пока не будет курсировать в Калининград. Об этом рассказал генеральный директор владеющей судном компании Moby SPL Сергей Котенев.

Он уточнил: «Она [Princess Anastasia] не пойдет в Калининград. Решение на стороне администрации Калининградской области, принято ими. Проект был предложен — к сожалению, не принято решение. Пока продолжается переговорный процесс, и инфраструктура не вполне готова».

В ноябре 2021 года РБК сообщал, что калининградские власти планировали завершить строительство международного морского терминала по приему круизных и грузопассажирских судов в городе Пионерский рядом с Калининградом в 2019-м. К моменту выхода материала он не был достроен, рассказывало издание.

Впервые о том, что Princess Anastasia может начать совершать рейсы Петербург — Калининград, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. 28 мая министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак рассказал, что паромное сообщение между Петербургом и Калининградом планируют запустить в 2023 году.

Согласно предварительным расчетам, стоимость билета составит около 15 тыс. рублей на человека в один конец, но сейчас авторы проекта работают над ее снижением до 8000 рублей за счет развлекательных услуг, рассказал Ермак.