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Паромы Петербург-Калининград планируют запустить в 2023 году

Денис Ламехов
Сегодня в 20:01

Паромное сообщение между Петербургом и Калининградом планируют запустить в 2023 году, рассказал министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак. Его слова приводит ТАСС.

Министр добавил: «Этот вариант <…> представляется интересным, прежде всего, за счет грузоперевозок, а не за счет пассажирских перевозок. Поскольку лететь 1:30 на самолете или 40 часов на пароме, конечно, очевидно [преимущество] в сторону самолета».

По словам Ермака, проект может стать рентабельным, только если в рамках него реализуют дополнительные услуги — казино и Duty Free. «Дискуссия не прекращена, она еще идет, но паром скорее всего будет запущен уже не в этом году, а только в следующем», — отметил он.

Согласно предварительным расчетам, стоимость билета составит около 15 тыс. рублей на человека в один конец, но сейчас авторы проекта работают над ее снижением до 8 тыс. рублей за счет развлекательных услуг, рассказал Ермак.

Кроме того, он сообщил, что планируется увеличение регулярных авиарейсов между Петербургом и Калининградом, а также возможен запуск чартерных перевозок.

В апреле губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что паром Princess Anastasia, ранее перевозивший пассажиров между Петербургом и Хельсинки, может начать курсировать в Калининград. Владеет судном компания Moby SPL — паромный оператор, созданный в 2016 году после слияния зарегистрированного на Кипре перевозчика St. Peter Line и итальянского оператора Moby S.p.A.

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