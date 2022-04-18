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Паром Princess Anastasia может начать курсировать между Петербургом и Калининградом

Денис Ламехов
Сегодня в 16:00

Паром Princess Anastasia, ранее перевозивший пассажиров между Петербургом и Хельсинки, может начать курсировать в Калининград. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

Алиханов заявил: «У нас есть запрос от владельцев лайнеров из Петербурга, которые хотели бы поставить на линию с портом „Морской фасад“ в Санкт-Петербурге паром „Принцесса Анастасия“. Это судно, помимо 2500 человек, может перевозить еще большое количество автомобилей. Для нас это было бы очень интересно. Мы собираемся провести с представителями компании встречу».

Глава региона добавил, что встреча может состояться в ближайшее время. Согласно информации местных властей, большая часть перевозок между Калининградской областью и остальной территорией России осуществляется по воздуху. Алиханов отметил, что есть категории пассажиров, которые предпочитают наземный транспорт — в том числе и по медицинским показаниям.

Сейчас такие перевозки возможны с помощью железной дороги, транзит пролегает через территорию Литвы. Область заинтересована в налаживании морских пассажирских перевозок, заявил руководитель региона.

Судно Princess Anastasia совершало регулярные пассажирские перевозки между Петербургом, Хельсинки, Стокгольмом и Таллином. Владеет паромом компания Moby SPL — паромный оператор, созданный в 2016 году после слияния зарегистрированного на Кипре перевозчика St. Peter Line и итальянского оператора Moby S.p.A.

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