Юрий Шевчук не стал давать показания по делу о дискредитации армии. Материалы переданы в Петербург

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук отказался давать показания по делу о дискредитации армии, которое завели на него после концерта в Уфе. Об этом в телеграм-канале сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Он отметил, что Шевчук чтит Конституцию и гарантированные ею права. К посту прикреплена фотография заявления, на котором написано: «В соответствии со статьей 51 Конституции РФ от дачи показаний отказываюсь».

Дело Шевчука передано в Петербург, по месту жительства музыканта. В Дзержинском суде города его интересы будет представлять адвокат Александр Передрук.

«Полагаю, в действиях моего доверителя нет никаких нарушений закона, нет состава административных правонарушений, и мы эту позицию будем в суде отстаивать, добиваться прекращения дела», — сказал Передрук в разговоре с РБК.

На концерте в Уфе Юрий Шевчук высказался со сцены о войне и родине. В частности, он заявил: «Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина».

После выступления силовики заблокировали Шевчука в гримерке и час вели с ним беседы о направленности концерта и его высказываниях. По словам продюсера Радмира Усаева, полицейские хотели задержать музыканта, но в последний момент составили протокол. Дело заведено по статье 20.3.3 КоАП о дискредитации Российской армии, которая предусматривает штраф от 30 до 50 тыс. рублей.