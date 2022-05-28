Пес Патрон получил премию на Каннском кинофестивале

Пес-сапер Патрон из Украины получил приз в категории Humanitarian на Каннском кинофестивале. Об этом хозяева питомца сообщили в соцсетях.
Патрон и его хозяева не смогли приехать на награждение. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала в своем телеграм-канале видео с награждения Патрона, подписав, что пес стал кинозвездой.
В своих соцсетях Патрон «написал», что теперь ждет поздравлений от кота Степана, который неделю назад получил награду от премии для блогеров и поздравления от пса-сапера.
В премии Palm Dog, на которой наградили Патрона, ежегодно вручаются призы собакам-актерам. В категории Humanitarian обычно участвуют компании, помогающие животным, но в этом году сделали исключение — награду получил пес за помощь людям.
8 мая президент Украины Владимир Зеленский наградил Патрона медалью «За самоотверженную службу». К началу мая питомец обнаружил 236 взрывоопасных предметов.