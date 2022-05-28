Пес Патрон получил премию на Каннском кинофестивале

Пес-сапер Патрон из Украины получил приз в категории Humanitarian на Каннском кинофестивале. Об этом хозяева питомца сообщили в соцсетях.

Патрон и его хозяева не смогли приехать на награждение. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала в своем телеграм-канале видео с награждения Патрона, подписав, что пес стал кинозвездой.