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Зеленский наградил за службу пса Патрона, который ищет мины

Рустам Абдуллин
Сегодня в 8:58

8 мая президент Украины Владимир Зеленский награждал сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Медали «За самоотверженную службу» удостоился и пес Патрон, которого хозяин обучил работе пиротехника.

«[Хочу сегодня наградить] прекрасного маленького сапера Патрона, который помогает не только обезвреживать взрывоопасные предметы, но и обучать наших детей необходимым правилам безопасности на территории, где есть минная угроза», — сказал Зеленский.

Искать мины питомца обучил его хозяин, майор службы гражданской защиты Михаил Ильев. За время службы Патрон обнаружил 236 взрывоопасных предметов. Также пес участвует в разъяснительных беседах по противоминной безопасности, в том числе для детей, говорится на сайте украинского президента.

Награждение проходило во время встречи Зеленского с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Для разминирования спасатели используют оборудование из Канады, которая уже пообещала Украине финансовую поддержку в этой области.

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