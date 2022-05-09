Зеленский наградил за службу пса Патрона, который ищет мины

8 мая президент Украины Владимир Зеленский награждал сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Медали «За самоотверженную службу» удостоился и пес Патрон, которого хозяин обучил работе пиротехника.

«[Хочу сегодня наградить] прекрасного маленького сапера Патрона, который помогает не только обезвреживать взрывоопасные предметы, но и обучать наших детей необходимым правилам безопасности на территории, где есть минная угроза», — сказал Зеленский.

Искать мины питомца обучил его хозяин, майор службы гражданской защиты Михаил Ильев. За время службы Патрон обнаружил 236 взрывоопасных предметов. Также пес участвует в разъяснительных беседах по противоминной безопасности, в том числе для детей, говорится на сайте украинского президента.