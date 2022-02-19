Ye продал своих плееров на 2,3 млн долларов после заявления, что «Donda 2» выйдет только на них

Канье Уэст (официально поменявший свое имя на Ye) за сутки заработал 2,3 млн долларов на продаже Stem Player. За год после выхода плеера его суммарные продажи составили 9,5 млн долларов. Об этом рэпер сообщил в своем инстаграме.

Накануне музыкант объявил, что его новый альбом «Donda 2» выйдет эксклюзивно на Stem Player. Свое решение Уэст объяснил тем, что не хочет сотрудничать с крупными стриминговыми площадками, такими как Apple Music, Amazon, Spotify и YouTube.

«Артисты получают всего 12% от денег, которые зарабатывает индустрия. Пришло время освободить музыку от этой деспотичной системы. Пришло время взять контроль в свои руки», — написал он.

Некоторые предположили, что пластинку можно будет также бесплатно скачать с официального сайта рэпера. Но сам музыкант этого не подтверждал.

Stem Player — небольшое устройство, которое позволяет управлять вокалами, ударными, басом и семплами в треках, а также изолировать отдельные части песни и добавлять эффекты. Девайс продается по 200 долларов, но в Россию его не доставляют.

Уэст обещает выпустить «Donda 2» 22 февраля. По его словам, пластинку спродюсировал известный хип-хоп-музыкант Future.