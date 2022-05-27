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Джуд Лоу сыграет в новом сериале по «Звездным войнам», который снимет Джон Уоттс

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:25

Британский актер Джуд Лоу снимется в новом сериале, события которого развернутся во вселенной «Звездных войн». Об этом сообщил The Hollywood Reporter со ссылкой на режиссера проекта Джона Уоттса.

Сериал, известный под рабочим именем «Grammar Rodeo», будет называться «Star Wars: Skeleton Crew». Уоттс работает над шоу вместе с Фристофером Фордом — тот занимается сценарием.

Кинематографисты заявляли ранее, что проект станет «галактической версией» приключенческих фильмов 1980-х годов. События сериала развернутся в эпоху Новой Республики, в их центре окажется группа детей, пытающаяся найти дорогу домой.

Съемки шоу должны начаться летом 2022 года. Исполнительными продюсерами «Star Wars: Skeleton Crew» выступят Джон Фавро и Дейв Филони. Кого в сериале сыграет Лоу, пока не раскрывается.

Ранее Vanity Fair сообщал, что создатели проекта уже начали кастинг актеров — они ищут в том числе четверых детей в возрасте 11-12 лет.

Сериал по мотивам «Звездных войн» пытался создать в 2012 году сам Джордж Лукас — автор франшизы. Сценарий проекта был создан и даже проведена тестовая часть съемки, однако производство шоу оказалось слишком дорогим.

В 2017 году Lucasfilm совершила еще одну попытку выпустить сериал. На данный момент существуют сразу несколько шоу по мотивам «Звездных войн»: «Мандалорец», «Книга Бобы Фетта», в ближайшее время выйдет «Оби-Ван Кеноби» и «Андор».

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