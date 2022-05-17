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Режиссер Джон Уоттс снимет новый сериал по мотивам «Звездных войн»

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:50

Американский режиссер Джон Уоттс, снявший трилогию о Человеке-пауке с Томом Холландом в главной роли, разработает сериал по мотивам «Звездных войн». Об этом сообщил Vanity Fair.

Уоттс создаст шоу под кодовым названием «Grammar Rodeo» вместе с Кристофером Фордом — тот напишет сценарий сериала. Проект, по словам создателей, станет «галактической версией» приключенческих фильмов 1980-х годов.

Сюжет сериала пока не раскрывается. О нем известно только то, что действие развернется после событий картины «Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение Джедая» — вероятно, одновременно с действием «Мандалорца».

Создатели шоу уже начали подбор актеров для проекта. Они разыскивают в числе прочих четверых детей в возрасте 11–12 лет.

Сериал по мотивам «Звездных войн» пытался создать в 2012 году сам Джордж Лукас — автор франшизы. Сценарий проекта был создан и даже проведена тестовая часть съемки, однако производство шоу оказалось слишком дорогим.

В 2017 году Lucasfilm совершила еще одну попытку выпустить сериал. На данный момент существуют сразу несколько шоу по мотивам «Звездных войн»: «Мандалорец», «Книга Бобы Фетта», в ближайшее время выйдет «Оби-Ван Кеноби».

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