Disney+ выпустил тизер-трейлер сериала «Андор»

На стриминговом сервисе Disney+ 31 августа выйдет сериал «Андор», события которого развернутся во вселенной «Звездных войн». Первый тизер-трейлер шоу уже появился на ютьюб-канале Star Wars.

Ролик представляет главного героя сериала — Кассиана Андора, одного из членов отряда «Изгой-один». Его роль в шоу исполняет Диего Луна. Он уже появлялся в этом образе в фильме «Изгой-один. Звездные войны: Истории».