перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Disney+ выпустил тизер-трейлер сериала «Андор» 22:37
Умер сооснователь Depeche Mode Энди Флетчер 22:35
Блогер, известный как Иисус, пойман в Шереметьеве с полкилограмма наркотиков 22:29
Mattel выпустила первую трансгендерную Барби. Она создана по образу актрисы Лаверны Кокс 21:39
Джастин Тимберлейк продал права на свои песни. WSJ пишет, что сделка принесла ему 100 млн долларов 21:33
Лоренне Тейшейра (фото: VCG/Getty Images)
После расистского скандала волейбольный «Локомотив» приобрел бразильскую спортсменку 21:19
Футбольный клуб «Челси» купил американский инвестор Тодд Бёли 20:57
Концерты, спектакли и вечерний кинотеатр: в парке Горького вновь откроется «Плюс Дача» 20:39
Кевина Спейси обвинили в сексуальном насилии над тремя мужчинами в Великобритании 20:37
M.I.A. опубликовала песню «The One» и подтвердила, что готовит первый за шесть лет альбом «Mata» 20:29
Возвращение McDonald’s под новым именем, коллекция Щукина в Эрмитаже и другие новости дня
20:20 дайджест
СМИ: скончался Рей Лиотта, звезда «Славных парней» Мартина Скорсезе 19:52
Бывшего директора Лувра Жан-Люка Мартинеса обвинили в участии в незаконной торговле древностями 19:45
Beabadoobee/YouTube
Beabadoobee выложила новый сингл «Lovesong» 19:12
Телеканал «Пятница!» назвал троллингом конкурента новость о запуске шоу «Отсидевшая в 16» 18:50
Следствие проведет повторную проверку смерти неонациста Тесака 18:49
Владимир Завьялов и Малика Хидирова запустили подкаст о музыкальной индустрии в России 18:42
Генерал Шаманов: «демилитаризация» и «денацификация» Украины может занять 5–10 лет 18:18
В «Лужниках» состоится фестиваль «Ласточка-Summeet» 18:01
Artem Svetlov/Wikimedia Commons
McDonald’s планирует открыться в России под новым брендом 12 июня Обновлено в 17:22

Disney+ выпустил тизер-трейлер сериала «Андор»

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:37

На стриминговом сервисе Disney+ 31 августа выйдет сериал «Андор», события которого развернутся во вселенной «Звездных войн». Первый тизер-трейлер шоу уже появился на ютьюб-канале Star Wars.

Ролик представляет главного героя сериала — Кассиана Андора, одного из членов отряда «Изгой-один». Его роль в шоу исполняет Диего Луна. Он уже появлялся в этом образе в фильме «Изгой-один. Звездные войны: Истории».

Сюжет «Андора» пока не раскрывается. Сериал описывается создателями как «напряженный шпионский триллер». Он будет состоять из 12 эпизодов. События шоу будут предварять действие «Изгоя-один. Звездные войны: Истории».

Луна пообещал, что зрители «не узнают Кассиана Андора в начале». Предполагается, что сериал расскажет о готовящемся восстании против Империи и том, как в него были вовлечены люди и планеты.

События недели на afisha.ru
приключение
Артек. Большое путешествие
Зумеры отправляются в Советский Союз, чтобы спасти родителей в будущем
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
мультфильм
Крутые яйца-2
Сиквел мексиканской анимации про боксерского петуха
рок
Вячеслав Бутусов с программой «Nautilus Pompilius 40 лет»
Заслуженный декадент отечественного рока
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
мультфильм
Бука. Мое любимое чудище
Принцесса Варвара борется с токсичным монстром
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить