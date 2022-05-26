Disney+ выпустил тизер-трейлер сериала «Андор»

На стриминговом сервисе Disney+ 31 августа выйдет сериал «Андор», события которого развернутся во вселенной «Звездных войн». Первый тизер-трейлер шоу уже появился на ютьюб-канале Star Wars.
Ролик представляет главного героя сериала — Кассиана Андора, одного из членов отряда «Изгой-один». Его роль в шоу исполняет Диего Луна. Он уже появлялся в этом образе в фильме «Изгой-один. Звездные войны: Истории».
Сюжет «Андора» пока не раскрывается. Сериал описывается создателями как «напряженный шпионский триллер». Он будет состоять из 12 эпизодов. События шоу будут предварять действие «Изгоя-один. Звездные войны: Истории».
Луна пообещал, что зрители «не узнают Кассиана Андора в начале». Предполагается, что сериал расскажет о готовящемся восстании против Империи и том, как в него были вовлечены люди и планеты.