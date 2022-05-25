перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Марина Овсянникова получила премию Вацлава Гавела в области прав человека 21:21
РЭО: объем оставляемого человеком мусора за 20 лет вырос вдвое и достиг 470 килограммов в год 20:55
«Известия»: «М.Видео» начал ввозить в Россию технику без согласия правообладателей 20:44
Ковидная амнистия в Москве, фильмы Быкова вновь в кинотеатрах и другие новости дня
20:31 дайджест
На аукционе Christie’s выставят новую запись песни Боба Дилана «Blowin’ in the Wind» 20:31
Германия отменяет коронавирусные ограничения на въезд в страну с 1 июня 19:32
Продюсер Radiohead Найджел Годрич вновь запустит концертное шоу на ютьюбе. Первые гости — Idles 19:21
Movieclips Trailers/YouTube
В сети появился трейлер фильма «Зверь» с Идрисом Эльбой 19:12
Путин: доллар «скукоживается», а рубль «укрепляется» 18:53
Мадс Миккельсен сыграет в исторической драме о колонизации Ютландии 18:34
Певице Наргиз Закировой запретили въезд в Россию на 50 лет 18:07
Дума лишила мандата депутата от КПРФ Валерия Рашкина 18:06
Агентство «Москва»
МИД: Россия не будет выходить из ВОЗ 17:55
ООН: из‑за конфликта на Украине более 70 стран могут столкнуться с дефолтом 17:53
Фильмы «Дурак», «Жить» и «Майор» Юрия Быкова выйдут в повторный прокат в России 17:08
Евгения Ройзмана оштрафовали на 85 тыс. рублей за неуважение к власти 16:59
Сервисы Rutube восстановили на 99,9% после кибератаки 16:54
R4FAA Alex/Wikimedia Commons
Первая партия комфортабельных автозаков поступила в Москву 16:53
На Moscow Jazz Festival выступят артисты из Индии, Бразилии, Кубы, Сербии и Турции 16:22
Imanbek, Lil Xan и KDDK выпустили анимационный клип «Go crazy» 16:05

«Известия»: «М.Видео» начал ввозить в Россию технику без согласия правообладателей

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:44

«М.Видео» начал ввозить в Россию тестовые партии техники без согласия правообладателей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на слова представителя компании.

При этом продукцию Apple торговая сеть не покупает из‑за рисков: производитель может проследить путь каждого проданного устройства, которое может не заработать на территории одной страны, хотя предназначалось для продажи в другой.

Если устройство, которое покупатель купил у ретейлера, перестанет работать, то это риск для продавца, ведь вся ответственность на нем. Кроме того, торговая сеть в таком случае отвечает и за гарантийное обслуживание и использование оригинальных запчастей при ремонте.

«В магазинах сети сейчас доступны смартфоны и гаджеты Apple. Это поставки, которые сделаны до февраля 2022 года, на большинство моделей действуют скидки и рассрочка. Мы можем удовлетворить тот спрос, который сейчас есть на рынке», — сказали изданию в «М.Видео — Эльдорадо» и не исключили ввоз продукции по параллельному импорту в будущем.

11 апреля Минпромторг предложил разрешить параллельный импорт (не требующий разрешения от правообладателя) товаров только тех брендов, которые заморозили или прекратили работу в России. 6 мая министерство опубликовало список таких товаров, среди которых оказалась техника Apple, Sony, Bentley, Samsung и других марок.

События недели на afisha.ru
боевик
Флешбэк
Лиам Нисон играет профессионального киллера, который отказывается от задания
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
мультфильм
Крутые яйца-2
Сиквел мексиканской анимации про боксерского петуха
рок
Вячеслав Бутусов с программой «Nautilus Pompilius 40 лет»
Заслуженный декадент отечественного рока
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
мультфильм
Бука. Мое любимое чудище
Принцесса Варвара борется с токсичным монстром
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
М.Видео
Apple
Минпромторг
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить