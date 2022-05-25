«Известия»: «М.Видео» начал ввозить в Россию технику без согласия правообладателей

«М.Видео» начал ввозить в Россию тестовые партии техники без согласия правообладателей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на слова представителя компании.

При этом продукцию Apple торговая сеть не покупает из‑за рисков: производитель может проследить путь каждого проданного устройства, которое может не заработать на территории одной страны, хотя предназначалось для продажи в другой.

Если устройство, которое покупатель купил у ретейлера, перестанет работать, то это риск для продавца, ведь вся ответственность на нем. Кроме того, торговая сеть в таком случае отвечает и за гарантийное обслуживание и использование оригинальных запчастей при ремонте.

«В магазинах сети сейчас доступны смартфоны и гаджеты Apple. Это поставки, которые сделаны до февраля 2022 года, на большинство моделей действуют скидки и рассрочка. Мы можем удовлетворить тот спрос, который сейчас есть на рынке», — сказали изданию в «М.Видео — Эльдорадо» и не исключили ввоз продукции по параллельному импорту в будущем.

11 апреля Минпромторг предложил разрешить параллельный импорт (не требующий разрешения от правообладателя) товаров только тех брендов, которые заморозили или прекратили работу в России. 6 мая министерство опубликовало список таких товаров, среди которых оказалась техника Apple, Sony, Bentley, Samsung и других марок.