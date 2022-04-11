Минпромторг предложил разрешить параллельный импорт только для брендов, прекративших работу в России

Минпромторг предложил разрешить параллельный импорт (не требующий разрешения от правообладателя) только товаров тех брендов, которые заморозили или прекратили работу в России, пишут «Известия» со ссылкой на источник в министерстве. В Минпромторге подтвердили изданию vc.ru информацию газеты.

«Известия» уточняют, что в данный момент ведомство разрабатывает финальный список брендов легкой промышленности и других индустрий, на которые будет распространяться инициатива.

Так, люксовые марки продают товары в России напрямую, либо через эксклюзивных дистрибьюторов. В ведомстве убеждены, что любая первичная продажа такой продукции в мире, вне зависимости от страны, должна дать возможность законно продавать ее на российской территории, сообщает газета.

По данным собеседника «Известий», министерство может сформировать список, в который попадут не все бренды, заморозившие деятельность в России. Таких марок, согласно подсчетам консалтинговой компании Knight Frank, сейчас порядка 160. При этом 21% от общего количества приходится на модный ретейл, 13% — на продавцов автомобилей, 10% — на продавцов товаров повседневного спроса.

Среди приостановивших работу в России люксовых компаний —французский холдинг Kering (владеет брендами Balenciaga, Gucci, Saint Laurent и другими), группа LVMH (владеет 75 марками, включая Louis Vuitton, Dior, Celine и Loewe; всего 124 магазина на территории России), Chanel (17 магазинов) и Hermès (3 бутика).

Согласно оценке Vogue Business, рынок люксовой одежды в России по состоянию на август 2020 года составлял 17 млрд долларов. По данным консалтинговой компании Bernstein, доля России в общемировом рынке люкса — около 5%.

Правительство России разрешило параллельный импорт 30 марта. В Минпромторге подчеркнули, это легализация не контрафакта, а поставок «оригинальных товаров по альтернативным каналам». Ранее за ввоз товаров без разрешения правообладателя импортера ожидала ответственность вплоть до 5 млн рублей штрафа, а также уничтожение товара.