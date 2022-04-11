перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Tyler Casey/Unsplash
Минпромторг предложил разрешить параллельный импорт только для брендов, прекративших работу в России 18:24
В Раде предложили ввести уголовное наказание для военнообязанных, не вернувшихся в страну 18:11
На петербургскую исполнительницу завели уголовное дело о фейках про российскую армию 18:10
Google устранил ошибку в переводчике, из‑за которой РКН потребовал прекратить угрозы в адрес россиян Обновлено в 18:03
В Белгородской, Брянской и Воронежской областях повышен уровень террористической опасности Обновлено в 17:52
Sharon McCutcheon/Unsplash
Из учебников английского языка исключат упоминание Amnesty International 17:52
В Московском доме музыки можно будет послушать пасхальный орган 17:21
Эльдар Джарахов выпустил клип на сингл «Вокзал» 16:50
Государственный Эрмитаж/YouTube
Экспонаты Эрмитажа, ранее задержанные в Финляндии, вернулись в музей 16:27
Марина Овсянникова станет корреспондентом немецкого издания Die Welt 16:13
Канада вводит санкции против 33 предприятий российского оборонного сектора 15:54
Умер основатель панк-группы The Saints Крис Бейли 15:43
Венгрия выразила готовность платить за российский газ в рублях 15:40
Еврокомиссия внесла в черный список 21 российскую авиакомпанию. Им запрещено летать в страны ЕС 15:34
Lane Hartwell/Wikimedia Commons
РКН внес 10 страниц «Викимедии» в реестр запрещенной информации 15:09
Задержанные в Финляндии картины из Третьяковской галереи сегодня вернутся в музей 14:34
Минпросвещения решило не возвращать букву «ё» в правила русской орфографии 14:28
Лавров: «спецоперация» на Украине призвана покончить с курсом США на доминирование в мире 14:21
РКН потребовал от Speedtest раскрыть локализацию данных россиян. Сервису грозит блокировка 13:35
«Национальный бестселлер»/YouTube
Литературную премию «Нацбест» не будут вручать в 2022 году 13:32
Отключить рекламу

Минпромторг предложил разрешить параллельный импорт только для брендов, прекративших работу в России

Денис Ламехов
Сегодня в 18:24

Минпромторг предложил разрешить параллельный импорт (не требующий разрешения от правообладателя) только товаров тех брендов, которые заморозили или прекратили работу в России, пишут «Известия» со ссылкой на источник в министерстве. В Минпромторге подтвердили изданию vc.ru информацию газеты.

«Известия» уточняют, что в данный момент ведомство разрабатывает финальный список брендов легкой промышленности и других индустрий, на которые будет распространяться инициатива.

Так, люксовые марки продают товары в России напрямую, либо через эксклюзивных дистрибьюторов. В ведомстве убеждены, что любая первичная продажа такой продукции в мире, вне зависимости от страны, должна дать возможность законно продавать ее на российской территории, сообщает газета.

По данным собеседника «Известий», министерство может сформировать список, в который попадут не все бренды, заморозившие деятельность в России. Таких марок, согласно подсчетам консалтинговой компании Knight Frank, сейчас порядка 160. При этом 21% от общего количества приходится на модный ретейл, 13% — на продавцов автомобилей, 10% — на продавцов товаров повседневного спроса.

Среди приостановивших работу в России люксовых компаний —французский холдинг Kering (владеет брендами Balenciaga, Gucci, Saint Laurent и другими), группа LVMH (владеет 75 марками, включая Louis Vuitton, Dior, Celine и Loewe; всего 124 магазина на территории России), Chanel (17 магазинов) и Hermès (3 бутика).

Согласно оценке Vogue Business, рынок люксовой одежды в России по состоянию на август 2020 года составлял 17 млрд долларов. По данным консалтинговой компании Bernstein, доля России в общемировом рынке люкса — около 5%.

Правительство России разрешило параллельный импорт 30 марта. В Минпромторге подчеркнули, это легализация не контрафакта, а поставок «оригинальных товаров по альтернативным каналам». Ранее за ввоз товаров без разрешения правообладателя импортера ожидала ответственность вплоть до 5 млн рублей штрафа, а также уничтожение товара.

События недели на afisha.ru
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
юмор
Шоу «Импровизация»
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
комедия
Подыскиваю жену, недорого!
Антрепризный спектакль о превратностях любви
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски сокровищ
живопись
Авангард. На телеге в XXI век
Новооткрытые работы Фешина, Машкова и Кандинского
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Минпромторг
Louis Vuitton
Chanel
Правительство РФ
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить