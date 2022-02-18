Число фигурантов дела о съемке у мечети в Москве возросло до шести человек

Число фигурантов уголовного дела об оскорблении чувств верующих, которое было возбуждено после съемки у Соборной мечети на проспекте Мира в Москве, возросло до шести человек. Об этом сообщает ТАСС.
Расследование дела завершено. «Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в ближайшее время будет передано для направления в суд», — заявили в пресс-службе Главного следственного управления СК.
Возраст обвиняемых — от 19 лет до 41 года. Максимальное наказание по части 1 статьи 148 УК — штраф в размере 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до года.
В январе Следственный комитет предъявил обвинения в оскорблении чувств верующих трем участницам съемки у мечети в Москве. По данным следствия, одна из них фотографировала другую, позировавшую на фоне мечети в распахнутой шубе, нижнем белье и чулках. Третья снимала это на видео, которое затем было опубликовано.
Тогда СК заявил, что «обвиняемые заранее спланировали совершение преступления, целью которого было распространение материала среди большого круга лиц и получение большой огласки в социальных сетях и средствах массовой информации».
В оправдание своих действий они подали свою акцию как пример негативного контента, отмечали в Следственном комитете. В комментарии для «Афиши Daily» участница съемки Мария Катанова сообщила, что проезжала мимо мечети, когда увидела, как кто‑то делает селфи в шубе на полуголое тело. «В моменте здесь и сейчас я решила воспользоваться ситуацией и создать гайд „Как не надо делать“», — утверждала девушка.
«Однако с учетом имеющейся между фигурантами переписки их целью было введение аудитории в заблуждение и получение большого числа подписчиков. Также фигуранты заранее между собой распределили роли и версии, которые они планировали сообщать правоохранительным органам в случае пресечения их противоправных действий», — сообщили в Следственном комитете.
О случившемся стало известно 21 января. Имам мечети муфтий Ильдар Аляутдинов назвал фотосессию провокацией. «Божий храм — мечеть, церковь или синагога — все-таки имеет определенный статус и положение, и человек, находящийся внутри или снаружи, рядом с этими местами, должен вести себя подобающе», — сообщил он.