Число фигурантов дела о съемке у мечети в Москве возросло до шести человек

Число фигурантов уголовного дела об оскорблении чувств верующих, которое было возбуждено после съемки у Соборной мечети на проспекте Мира в Москве, возросло до шести человек. Об этом сообщает ТАСС.

Расследование дела завершено. «Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в ближайшее время будет передано для направления в суд», — заявили в пресс-службе Главного следственного управления СК.

Возраст обвиняемых — от 19 лет до 41 года. Максимальное наказание по части 1 статьи 148 УК — штраф в размере 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до года.

В январе Следственный комитет предъявил обвинения в оскорблении чувств верующих трем участницам съемки у мечети в Москве. По данным следствия, одна из них фотографировала другую, позировавшую на фоне мечети в распахнутой шубе, нижнем белье и чулках. Третья снимала это на видео, которое затем было опубликовано.