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Девушка снялась в чулках и балаклаве у мечети в Москве. Фотограф сказала, что ее не так поняли

Семён Гудошников
Сегодня в 17:45

У Московской соборной мечети прошла фотосессия с девушкой в балаклаве и распахнутой шубе, из‑под которой было видно нижнее белье. Кадры съемок распространились в СМИ и социальных сетях.

Имам мечети, муфтий Ильдар Аляутдинов, назвал фотосессию провокацией и заявил, что она задевает чувства верующих. Он отметил, что обращение в правоохранительные органы уже готовится.

«Божий храм — мечеть, церковь или синагога — все-таки имеют определенный статус и положение, и человек, находящийся внутри или снаружи, рядом с этими местами, должен вести себя подобающе», — считает имам.

РИА «Новости» пишет, что фотосессией уже заинтересовалась московская полиция и сейчас выясняет все обстоятельства.

Снимала девушку у мечети Мария Катанова, которая занимается SMM. Она прислала «Афише Daily» сообщение, где объяснила свою версию произошедшего.

По словам Катановой, она проезжала мимо мечети, когда увидела, как кто‑то делает селфи в шубе на полуголое тело. «В моменте здесь и сейчас я решила воспользоваться ситуацией и создать гайд „Как не надо делать“», — утверждает девушка.

Она отметила, что решила собрать в гайде «самые жуткие примеры» подобных съемок, чтобы показать людям, которые хотят развивать аккаунты в соцсетях, что ради хайпа так делать не стоит. К сообщению Катанова прикрепила уже готовую версию гайда.

SMM-специалист заявила, что искренне просит прощения, если кого‑то задела или обидела. «Цели кого‑то оскорблять — нет и не было. Наоборот, я за уважение и взаимоуважение», — сказала девушка.

Телеграм-канал Shot опубликовал кадры с камер видеонаблюдения, на которые попала фотосессия. Он утверждает, что и модель, и фотограф, и «возмущенная прохожая» сели после съемок в один автомобиль.

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