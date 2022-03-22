Госдума отложила законопроект о необходимости являться в военкомат без повестки на апрель

Государственная дума отложила рассмотрение законопроекта о необходимости являться в военкомат без повестки на апрель. Это следует из данных официального сайта нижней палаты.

По словам главы правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, это значит, что с начала весеннего призыва действует прежний порядок вызова призывников — повесткой с личным вручением.

В первом чтении Госдума приняла законопроект в апреле 2018 года. Затем сроки предоставления поправок к нему несколько раз сдвигались. Второе чтение документ прошел 22 февраля.

Согласно законопроекту, «граждане, подлежащие призыву на военную службу, не получившие повестки в период окончившегося призыва на военную службу, обязаны самостоятельно явиться в военный комиссариат для получения под расписку повестки не позднее дня начала очередного призыва на военную службу».

Кроме того, если законопроект примут, россиянам смогут отправлять повестки по почте заказным письмом. Уведомление о призыве предлагается считать полученным при наличии в нем подписи самого призывника или его совершеннолетнего родственника.