Депутаты Госдумы подготовили законопроект о регулировании суррогатного материнства, добавив новые ограничения, которые эксперты сочли нарушениями прав человека. «Афиша Daily» объясняет, что не так с новым законопроектом.

Что за законопроект? Законопроект (текст есть в распоряжении редакции) предусматривает, что воспользоваться услугами суррогатного материнства сможет только гетеросексуальная пара, находящаяся в браке, и исключительно по медицинскому показанию. Они также обязаны быть гражданами России. Кроме того, в тексте законопроекта прописаны еще несколько пунктов:

Мужчина и женщина должны быть не старше 55 лет и не младше 25.

Прибегнуть к суррогатному материнству можно не ранее чем через год после регистрации брака.

Предлагается вести реестр применения технологий суррогатного материнства.

Запрещена реклама услуг по суррогатному материнству. В пояснительной записке говорится, что суррогатное материнство стало легким и дешевым преодолением запрета на усыновление детей иностранными гражданами, что, по мнению авторов, привело к череде уголовных дел по факту торговли и вывоза иностранцами детей, рожденных с помощью суррогатного материнства. «Это наносит серьезный ущерб международной репутации нашей страны и противоречит заявленному в обновленной Конституции (ч. 4 ст. 67) принципу, согласно которому дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России», — заявляют авторы закона.

Законопроект ограничивает права родителей и детей По просьбе Оксаны Пушкиной юристы Pen & Paper подготовили правовое заключение о законопроекте (текст есть в распоряжении редакции). Они подчеркивают, что разработчики законопроекта фактически ставят возможность человека стать родителем в зависимость от его вступления в брак , что недопустимо и противоречит Конституции РФ, а также практике применения международных норм. Кроме того, объясняют юристы, под семейными отношениями понимаются не только супружеские отношения, но и отношения родителей с детьми — и последние могут возникать независимо от наличия брака. Также получается, что права на родительство людей, которые пользуются услугами суррогатного материнства, ограничиваются по сравнению с правами тех, кто становится родителем естественным путем.

Законопроект дискриминирует отдельные группы людей Авторы законопроекта неправомерно ограничивают права тех людей, кто не может зачать ребенка или выносить ребенка по состоянию здоровья. Ими может оказаться одинокая женщина, однополые пары, женщины и мужчины старше 55 лет или младше 25. Согласно Конституции, гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет. А в соответствии с Семейным кодексом несовершеннолетние родители, которые не состоят в браке, в случае рождения у них ребенка могут осуществлять права родителей с 16 лет. «Таким образом, в данном случае явно прослеживается попытка ограничить возраст родительства в России», — пишут юристы.

Аргументы законопроекта не подтверждаются фактами В пояснительной записке сказано, что мониторинг практики суррогатного материнства в России показал наличие ряда рисков и угроз «общественной, экономической безопасности, безопасности личности, а также биологической безопасности». Однако юристы отмечают, что ни один из этих тезисов не подтвержден ни статистическими данными, ни иными документами. Кроме того, некоторые утверждения авторов противоречат друг другу. Сначала в записке сказано, что власти страны не знают ни объем рынка суррогатного материнства, ни его субъектный состав, ни число суррогатных матерей, ни число родившихся детей. А позже дают оценку потребности суррогатного материнства: «Потребность в услугах по суррогатному материнству для граждан России оценивается как незначительная в силу небольшого числа нуждающихся и (или) значительной стоимости услуг по суррогатному материнству». Юристы объясняют, что недостатки предлагаемого законопроекта поспособствуют тому, что проблемы суррогатного материнства не исчезнут, а будут выведены в «серую зону» , и контролировать их станет практически невозможно.