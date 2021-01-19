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Депутаты планируют запретить суррогатным матерям передавать детей иностранцам и одиноким людям

Семён Гудошников
Вчера в 22:28

Группа депутатов Госдумы разрабатывает законопроект, по которому иностранцам и одиноким людям будет запрещено пользоваться услугами суррогатного материнства. Авторы документа считают, что предоставление им таких услуг разрушает институт брака. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию документа.

«Получившая широкое распространение практика суррогатного материнства создает прямую и косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам, представляет, как минимум, угрозу общественной, экономической безопасности, безопасности личности, а также биологической безопасности», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документ устанавливает ряд характеристик, которыми должны обладать потенциальные родители. Это могут быть мужчина или женщина, зарегистрированные в браке как минимум год и в возрасте от 25 до 55 лет. При этом женщина должна предоставить медицинские показания, доказывающие ее неспособность самостоятельно выносить ребенка.

Свою инициативу депутаты объясняют тем, что в России сформировался «рынок экспорта из страны детей, рожденных суррогатными матерями». В документе говорится, что «это наносит серьезный ущерб международной репутации нашей страны и противоречит заявленному в обновленной Конституции принципу, согласно которому дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России».

Один из инициаторов проекта Петр Толстой уверен, что технологию суррогатного материнства необходимо полноценно взять под контроль, а саму процедуру законодательно урегулировать. По его мнению, нужно добиться официального заключения договоров и максимально избавиться от посредников. «У нас на сегодня несколько сотен малышей, которые оказались без документов и чья судьба под вопросом. Также получается, что дети, рожденные на территории России, никоим образом не защищены от любого преступного посягательства, в том числе, хотя не хотелось бы об этом говорить, от торговли органами», — добавляет депутат.

Депутат «Единой России» Оксана Пушкина выступила против идеи ограничить доступ одиноких людей к услугам суррогатного материнства. Она считает, что это противоречит Конституции, которая гарантирует всем гражданам России равные права перед судом и законом. «Лишать возможности стать мамой или папой и есть преступление. Огромное число детей воспитываются только одним из родителей. Если следовать логике авторов законопроекта, то и таких детей надо отобрать у родителей-одиночек, потому что это „нетрадиционная семья“», — говорит Пушкина.

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