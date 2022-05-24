В российских кинотеатрах покажут финал Лиги чемпионов УЕФА

В кинотеатрах 22 российских городов покажут в прямом эфире финал Лиги чемпионов УЕФА, в котором сразятся «Ливерпуль» и «Реал Мадрид». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе объединенной киносети «Синема Парк и Формула Кино», которая вместе с «Матч ТВ» организует показы.

Сеансы пройдут в том числе в кинозалах Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Перми, Сочи и Челябинска. В столичном «Синема Парке» в ТРЦ «Европейский» в зале будет находиться комментатор.

Начало сеансов — в 21.45 по Москве. Посмотреть адреса кинотеатров и купить билеты можно на «Афише». Сам матч будет проходить на парижском стадионе «Стад де Франс».

Ранее в российском кино уже показывали матчи РПЛ — между «Динамо» и «Сочи», а также «Спартаком» и «Зенитом».