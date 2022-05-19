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В кинотеатрах Москвы и Сочи покажут матч «Динамо» — «Сочи»

Семён Гудошников
Сегодня в 16:57

В московском кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» и сочинском «Кино Море Молл» 21 мая пройдет прямая трансляция матча Российской премьер-лиги между «Динамо» и «Сочи». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

В Сочи с 16.00 до 16.45 будет организованна программа с ведущим и розыгрышем призов. В Москве старт мероприятия — в 16.45. Билеты можно купить на «Афише».

К 30-му туру РПЛ обе команды подошли с одинаковым количеством очков, занимая вторую и третью строчку в турнирной таблице. Матч, который пройдет на «ВТБ Арене», определит, кто станет серебряным призером сезона 2021/2022.

15 мая в кинотеатрах «Синема Парк» и «Формула Кино» показывали в прямом эфире игру «Спартак» — «Зенит». Тогда противостояние закончилось со счетом 1:1.

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